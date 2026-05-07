Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 21-jähriger Rollerfahrer unter Drogen, ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Hamm-Heessen (ots)

Ein 21-jähriger Rollerfahrer aus Dolberg versuchte sich am Mittwoch, 6. Mai, gegen 23.35 Uhr einer Verkehrskontrolle zu entziehen und flüchtete vor Polizeibeamten.

Die Einsatzkräfte wollten den Zweiradfahrer zunächst auf der Hafenstraße kontrollieren und gaben entsprechende Anhaltezeichen. Der 21-Jährige ignorierte diese jedoch und setzte seine Fahrt über die Hafenstraße, die Münsterstraße sowie den Jupp-Eickhoff-Weg fort. Im Verlauf des Fluchtgeschehens kam es zu einer Kollision zwischen dem Roller und dem Streifenwagen, wodurch der 21-Jährige stürzte und sich leicht verletzte.

Bevor er seine Flucht zu Fuß fortsetzen konnte, hielten die Beamten den Mann fest. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung sowie zur Entnahme einer Blutprobe in ein örtliches Krankenhaus.

Die beiden Polizisten verletzten sich bei der Festnahme ebenfalls leicht, verblieben aber nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus weiter dienstfähig.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem verfügt er nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Für den Roller bestand darüber hinaus seit rund zehn Jahren kein Versicherungsschutz mehr. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt. (bf)

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