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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte nach Aufprall auf Baum

Hamm-Westtünnen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 9. Mai, auf dem Caldenhofer Weg in Höhe der Einmündung Fohlenweg wurden zwei Insassen eines Pkw schwer verletzt.

Ein 40-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 15.45 Uhr den Caldenhofer Weg in östliche Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung Fohlenweg kam der Fahrzeugführer zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Im Anschluss wurde der Pkw gegen einen weiteren Baum auf der anderen Fahrbahnseite geschleudert und kam im Anschluss im südlichen Graben zum Stehen. Zwei Rettungswagen brachten den Fahrzeugführer und seine 12-jährige Beifahrerin in örtliche Krankenhäuser.

Es entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Das Fahrzeug ist nicht mehr fahrbereit. Der Caldenhofer Weg war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. (SD)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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