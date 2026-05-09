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Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 17jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein 17jähriger Radfahrer wurde am Freitag, 8. Mai gegen 17 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Bockum-Hövel leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 27jähriger Hammer mit seinem PKW, BMW die Klemmestraße in Richtung Westen. Er beabsichtigte, die Friedrich-Ebert-Straße zu überqueren. Hierbei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit dem 17jährigen Radfahrer, welcher die Friedrich-Ebert-Straße befuhrt. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Er wurde im Anschluss an die Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. (nue)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

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