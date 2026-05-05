Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand nach Diebstahl geleistet +++ Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden +++ Einbruch in ein Wohnhaus

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand nach Diebstahl geleistet,

Wiesbaden-Erbenheim, Spandauer Straße, Donnerstag, 30.04.2026, 15:10 Uhr

(kq)Am vergangenen Donnerstagnachmittag hat ein 32-jähriger Mann nach einer vorangegangenen Straftat Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet.

Der Mann steht im Verdacht, zuvor gegen 15:10 Uhr in der Spandauer Straße den Mercedes-Stern von der Motorhaube eines geparkten Fahrzeugs abgerissen und entwendet zu wollen. Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei.

Bei seiner anschließenden Festnahme leistete der 32-Jährige erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Kräfte. Dabei griff er die Beamten mehrfach tätlich an. Zwei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen.

Gegen den 32-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden, Wiesbaden, Bahnhofstraße & Rheinstraße, Sonntag, 03.05.2026, 17:40 Uhr

(kq)Am Sonntagnachmittag kam es in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Am Sonntag gegen 17:40 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit einem BMW die Bahnhofstraße aus Richtung Gustav-Stresemann-Ring kommend in Fahrtrichtung Rheinstraße.

Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße und Rheinstraße bog er nach links in die Rheinstraße ab, verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, einem VW Golf sowie einem Toyota Auris.

Der BMW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

Nach ersten Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass der Fahrzeugführer während des Abbiegevorgangs die Hinterräder seines Fahrzeugs unter erhöhter Geschwindigkeit durchdrehen ließ und dadurch die Kontrolle über den Pkw verlor.

An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

3. Einbruch in ein Wohnhaus,

Wiesbaden-Biebrich, Pörtschacher Straße, Montag, 27.04.2026, 11:00 Uhr - Montag, 04.05.2026, 16:30 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruch in Wiesbaden.

In der Zeit von Montag, dem 27.04.2026, bis Montag, dem 04.05.2026, kam es in der Pörtschacher Straße in Wiesbaden zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Unbekannte Täter hebelten auf der rückwärtigen Gebäudeseite ein Fenster auf und gelangten so in das Haus. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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