Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten +++ Schaufenster eingeworfen +++ Diebstahl von einer Baustelle +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, Wiesbaden-Westend, Wellritzstraße, Sonntag, 03.05.2026, 22:00 Uhr

(lr)Am Sonntagabend kam es in der Wellritzstraße im Wiesbadener Westend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen näherten sich gegen 22:00 Uhr sieben bis acht bislang unbekannte Personen drei Geschädigten und griffen diese unvermittelt an. Dabei schlugen sie einem der Geschädigten ins Gesicht und einem weiteren in den Rippenbereich. Eine dritte Person wurde zu Boden gebracht und von mehreren Tätern getreten. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zwei der Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter ist männlich, etwa 180 cm groß, hat kurze schwarze Haare sowie einen schwarzen Drei-Tage-Bart. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes Langarmhemd und eine schwarze Hose. Der zweite Täter ist ebenfalls männlich und etwa 180 cm groß, mit schwarzen, mittellangen Haaren und Bart. Er trug ein grünes T-Shirt sowie eine grüne Zip-Jacke.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Schaufenster eingeworfen,

Wiesbaden-Westend, Bismarckring, Samstag, 02.05.2026, 01:30 Uhr

(lr)In der Nacht zum Samstag wurde im Wiesbadener Westend die Schaufensterscheibe eines Geschäfts eingeworfen.

Ein bislang unbekannter Täter warf gegen 01:30 Uhr im Bismarckring mit einem Stein die Scheibe ein und flüchtete anschließend in Richtung Yorckstraße.

Der Täter wird als etwa 180 cm groß und dunkel gekleidet beschrieben.

3. Diebstahl von einer Baustelle,

Wiesbaden-Kastel, Wiesbadener Straße, Samstag, 02.05.2026, 07:45 Uhr

(lr)Am Samstagmorgen wurden in Wiesbaden-Kastel Stromkabel von einer Baustelle entwendet.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 07:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände in der Wiesbadener Straße. Anschließend durchtrennten sie mehrere elektrische Leitungen und entwendeten diese.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbrüche,

Wiesbaden, Im Gebück, Biegerstraße, Montag, 27.04.2026, 10:00 Uhr - Donnerstag, 30.04.2026, 20:00 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es zu zwei Einbrüchen in Wiesbaden. Zwischen Montag und Donnerstag hatten es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Gebück" abgesehen. Zunächst versuchten die Unbekannten, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Nachdem dies misslang, hebelten sie auf der rückwärtigen Gebäudeseite einen Lichtschacht aus und öffneten anschließend das Kellerfenster. So gelangten sie in das Haus, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt mit Diebesgut. Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag kam es zudem zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der Biegerstraße. Hier verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster Zutritt zum Gebäude, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Goldschmuck, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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