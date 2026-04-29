Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Polizei berät an einem Informationsstand +++

Wiesbaden (ots)

Polizei berät an einem Informationsstand, Wiesbaden, Schlossplatz, Mittwoch, 06.05.2026, 10 Uhr bis 12 Uhr

(ro)Am Mittwoch, den 06. Mai, ist die Polizei mit einem Informationsstand auf dem Wiesbadener Schlossplatz vertreten. Im Fokus steht zum einen das wichtige Thema Einbruchsprävention, zum anderen informiert das Präventionsteam darüber hinaus rund um gewaltbezogene Themen.

Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr können Sie mit den Fachleuten der Polizei ins Gespräch kommen und sich umfassend informieren. Die Beamtinnen und Beamten analysieren die potentiellen Schwachstellen einer Immobilie und zeigen Lösungsmöglichkeiten von technischen Sicherungen, um es Einbrechern schwerer zu machen. Zudem erhalten Bürgerinnen und Bürger wichtige Verhaltenshinweise, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit.

Weiterhin stehen wir Ihnen beratend zum Thema Opferschutz, Opferhilfe sowie Präventionsangeboten bei Gewalt unter anderem im sozialen Nahbereich mit wichtigen Hinweisen und Informationsmaterialien zur Seite.

Kommen Sie vorbei und nehmen Sie die Möglichkeit wahr, sich individuell beraten zu lassen. "Wir sind für Sie da!"

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