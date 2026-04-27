Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeug brennt - Zeugen gesucht +++ Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand +++ Mann beschädigt mehrere geparkte Pkw und flüchtet

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeug brennt - Zeugen gesucht,

Wiesbaden-Biebrich, Adolf-Todt-Straße, Freitag, 24.04.2026, 22:45 Uhr

(fh)Am späten Freitagabend brannte ein in Biebrich geparktes Fahrzeug. Gegen 22:45 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Adolf-Todt-Straße gerufen, da dort ein blauer VW Polo in Vollbrand stand. Das Fahrzeug konnte von der Feuerwehr im weiteren Verlauf gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann derzeit eine vorsätzliche Inbrandsetzung nicht ausschließen. Hinweise werden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand, Wiesbaden-Erbenheim, Treptower Straße, Sonntag, 26.04.2026, 22:15 Uhr

(fh)Am Sonntagabend haben Unbekannte mehrere Mülltonnen angezündet. Gegen 22:15 Uhr beschädigten die Täter in der Treptower Straße insgesamt fünf Mülltonnen, indem sie diese auf bislang unbekannte Art und Weise anzündeten. Der Sachschaden bewegt sich im fünfstelligen Bereich.

Unmittelbar vor der Tat wurden zwei verdächtige Personen wahrgenommen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten.

Es handelt sich um zwei 17 bis 18 Jahre alte Männer. Einer war etwa 1,80 m groß und dunkel gekleidet. Der zweite war größer und trug helle Kleidung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Mann beschädigt mehrere geparkte Pkw und flüchtet, Wiesbaden, Mittelheimer Straße, Montag, 27.04.2026, 02:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag hat ein Mann im Rheingauviertel mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt. Gleich vier in der Mittelheimer Straße abgestellte Pkw fielen dem Unbekannten zum Opfer, indem er mit einem Gegenstand auf alle einschlug und einen Gesamtschaden von knapp 1.000 Euro verursachte.

Vom Tatverdächtigen liegt eine Personenbeschreibung vor. Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,75m bis 1,80 m groß und dunkelhäutig gewesen sein. Getragen habe er eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Weiterhin soll er eine Tasche mit Blumenmuster mitgeführt haben.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden ermittelt und nimmt Hinweise zu dem Unbekannten unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

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