Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Widerstand bei Personenkontrolle +++ Einbrüche +++ Falsche Handwerker

Wiesbaden (ots)

1. Widerstand bei Personenkontrolle,

Wiesbaden, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 23.04.2026, 16.30 Uhr

(wo)Am Donnerstagnachmittag kam während einer Personenkontrolle eines 16-jährigen am Bahnhof in Wiesbaden zu einem Widerstand.

Dem Jugendlichen wurde gegen 16.30 Uhr eine Personenkontrolle am Bahnhofsplatz in Wiesbaden eröffnet wurde, daraufhin versucht sich der 16-Jährige der Kontrolle zu entziehen, sodass er durch einen Polizisten festgehalten und zu Boden gebracht werden musste. Auf dem Boden liegend, soll der junge Mann mehrfach nach dem Polizisten getreten und ihn leicht verletzt haben.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstand verantworten.

2. Einbrüche,

Wiesbaden, Rauenthaler Straße, Oranienstraße, Freitag, 24.04.2026, 01:40 Uhr - 01:50 Uhr

(kq)In der Nacht zum Freitag kam es in Wiesbaden zu zwei Einbrüchen.

Ein Unbekannter hatte es gegen 01:40 Uhr auf eine Gaststätte in der Rauenthaler Straße abgesehen. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und gelang so in die Gaststätte. Im Anschluss durchsuchte er die Räumlichkeiten und floh mit Diebesgut.

Durch Zeugen kann der Einbrecher als männlich, augenscheinlich jüngeren Alters und schlanker Statur beschrieben werden. Getragen habe er dunkle Kleidung.

Gegen 01:50 Uhr hatten Einbrecher ein Kiosk in der Oranienstraße im Visier.

Mit einem unbekannten Gegenstand durchbrachen die Unbekannten die Schaufensterscheibe des Kiosks, griffen hinein und entwendeten diverse Gegenstände. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Falsche Handwerker,

Wiesbaden-Klarenthal, Theodor-Haubach-Straße, Donnerstag, 23.04.2026, 15:00 Uhr

(kq)Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin in der Theodor-Haubach-Straße Opfer von falschen Handwerkern.

Gegen 15:00 Uhr sprach einer der beiden unbekannten Männer die Rentnerin vor ihrer Wohnungstür an und gab an, dass er Handwerker sei und beauftragt wurde, nach einem Wasserschaden zu sehen. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Mann Zugang zur Wohnung der Frau. Während die Wiesbadenerin geschickt abgelenkt wurde, betrat sein Komplize unbemerkt die Wohnung und durchsuchte die Wohnräume. Beiden gelang anschließend mit Bargeld die Flucht, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war.

Einer der Täter wird als männlich, 50 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit kurzen, blonden Haaren beschrieben. Getragen habe er einen blauen Overall.

Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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