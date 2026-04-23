Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Lkw aufgebrochen, Werkzeug und Diesel gestohlen+++Einbruch in Wohnung im Mehrfamilienhaus

Wiesbaden (ots)

1. Lkw aufgebrochen, Werkzeug und Diesel gestohlen, Wiesbaden-Nordenstadt, Ostring, Donnerstag, 16.04.2026, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 22.04.2026, 08:30 Uhr

(jk)Im Verlauf der letzten Woche brachen unbekannte Täter in einen Lkw in Nordenstadt ein. Der Lkw, Mercedes, Kipper war von 16.04. - 22.04.26 am Ostring abgestellt. Der oder die Täter öffneten die auf der Ladefläche befindliche Werkzeugkiste mittels eines Brechwerkzeuges und entwendeten diverses Werkzeug. Im weiteren Verlauf hebelten sie die Heckscheibe des Lkws auf und konnten aus dem Führerhaus eine Anhängerkupplung und eine Ersatzleuchte entwenden. Im Anschluss gingen die Täter den Tank des Lkws an, öffneten den Tankdeckel gewaltsam und entwendeten ca. 200 Liter Diesel. Das Diebesgut beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Zudem verursachen die Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter 0611 345 - 0 entgegen.

2. Einbrecher kamen über den Balkon,

Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße, Dienstag, 21.04.2026, 20:15 Uhr bis 20:30 Uhr

(jk)Unbekannte Täter brachen am Dienstagabend in eine Wohnung Wiesbaden ein, erbeuteten Schmuck und entkamen unerkannt. Zwischen 20:15 Uhr und 20:30 Uhr gelangten die Täter auf den Balkon einer Wohnung in 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Brill-Straße. Dort konnte sie mittels eines Hebelwerkzeuges die Balkontür öffnen. Die Täter durchsuchten die Wohnung und erbeuteten Schmuck. Sie flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter 0611 345 - 0 entgegen.

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