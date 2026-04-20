Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bei Raub mit Reizgas verletzt +++ Zigarettenautomaten angegangen +++ Einbruch +++ Verkehrsunfall

Wiesbaden (ots)

1. Bei Raub mit Reizgas verletzt,

Wiesbaden-Mitte, Schlossplatz, Sonntag, 19.04.2026, 22:50 Uhr

(kq)Am Sonntag gegen 22:50 Uhr kam es auf dem Schlossplatz in Wiesbaden, zwischen Marktkirche und Rathaus, zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 25-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen begegneten zwei unbekannte Täter dem 25-Jährigen und bedrohten ihn unter Vorhalt eines schusswaffenähnlichen Gegenstandes. In der Folge forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Der Geschädigte händigte daraufhin Bargeld aus.

Während der Übergabe wurde der 25-Jährige mittels Reizstoffs verletzt.

Die beiden unbekannten Männer wurden als männlich, etwa 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß und von schlanker Statur beschrieben. Sie wiesen ein "südländisches Erscheinungsbild" auf. Einer der Täter war vermummt und trug einen schwarz/grün/roten Schal, während der zweite Täter durch auffallend braune Augen sowie breite, buschige Augenbrauen gekennzeichnet war.

2. Zigarettenautomaten angegangen,

Wiesbaden-Erbenheim, Spandauer Straße, Sonntag, 19.04.2026, 05:00 Uhr

(lr) Am frühen Sonntagmorgen versuchte ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten in Wiesbaden Erbenheim zu öffnen. Der Täter versuchte gegen 05:00 Uhr mittels eines unbekannten Gegenstandes einen Zigarettenautomaten in der Spandauer Straße zu öffnen, jedoch ohne Erfolg. Als ihn ein Zeuge ansprach verschwand der Unbekannte in Richtung der Straße "Weglache". Durch den Zeugen kann der Täter wie folgt beschrieben werden: Er ist circa 170cm groß und trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und eine schwarze Sturmhaube.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in einen Keller,

Wiesbaden-Nordost, Schöne Aussicht, Freitag, 17.04.2026, 18:00 Uhr

(lr) Am Freitagabend wurde in einen Keller in Wiesbaden-Nordost eingebrochen. Die unbekannten Täter betraten auf unbekannte Art und Weise das Mehrfamilienhaus in der Straße "Schöne Aussicht". Gegen 18:00 Uhr hebelten sie die Kellertür auf und entwendeten zwei Kisten mit Schmuck und Münzen, welche einen Gesamtwert im sechsstelligen Bereich haben. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Kollision zwischen zwei Fahrzeugen,

Wiesbaden-Südost, Gustav-Stresemann-Ring, Freitag, 17.04.2026, 19:45 Uhr

(kq)Am Freitagabend kam es im Wiesbadener Stadtteil Südost zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Gegen 19:45 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Hyundai i40 die Mainzer Straße aus Richtung Lessingstraße kommend in Fahrtrichtung Gustav-Stresemann-Ring. An der Kreuzung Mainzer Straße / Gustav-Stresemann-Ring zeigte die Lichtzeichenanlage Grün. Der 26-Jährige setzte seine Fahrt jedoch geradeaus fort, obwohl an dieser Stelle ausschließlich eine Rechts- sowie eine Linksabbiegerspur vorhanden ist und ein Geradeausfahren nicht vorgesehen ist.

Zeitgleich befuhr eine 31-jährige Fahrerin eines VW ID.3 die Mainzer Straße aus entgegengesetzter Richtung, aus Richtung Welfenstraße kommend. Sie ordnete sich ordnungsgemäß auf einer der beiden Linksabbiegerspuren ein und beabsichtigte, nach links in den Gustav-Stresemann-Ring abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen. Beide Unfallbeteiligten wurden hierbei verletzt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

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