Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Fahrzeuge mit Graffiti besprüht +++ Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge mit Graffiti besprüht, Wiesbaden-Klarenthal, Klarenthaler Straße, Freitag, 17.04.2026, 00:20 Uhr - 00:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Freitag wurden in Wiesbaden mehrere Fahrzeuge durch Graffiti beschädigt.

Zwischen 00:20 Uhr und 00:25 Uhr besprühte eine bislang unbekannte männliche Person im Bereich der Klarenthaler Straße, des Kurt-Schumacher-Rings sowie der Blumenthalstraße mindestens acht geparkte Fahrzeuge mit Schriftzügen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Dotzheimer Straße.

Ein Zeuge konnte den Täter als etwa 180 cm groß und männlich beschreiben. Er trug eine dunkle Schirmmütze, eine dunkle Kapuzenjacke, eine blaue Jeans sowie weiße Schuhe. Zudem führte er eine helle Tüte mit rotem Logo mit sich und war mit einem schwarz-weiß gestreiften Gegenstand vermummt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs,

Wiesbaden-Biebrich, Drususstraße, Donnerstag, 16.04.2026, 11:20 Uhr - 11:40 Uhr

(kq)In Wiesbaden waren in den vergangenen Tagen Trickdiebe unterwegs.

Am Donnerstag wurde gegen 11:20 Uhr Uhr eine Seniorin in der Drususstraße von zwei unbekannten Männern vor ihrer Wohnungstür angesprochen. Diese gaben an, dass sie beauftragt wurden nach einem Wasserschaden zu schauen. Unter diesem Vorwand verschafften sich die Männer Zugang zur Wohnung der Frau. Während die Wiesbadenerin geschickt durch einen der beiden Männer abgelenkt wurde, bewegte sich der Komplize unbemerkt in der Wohnung und durchsuchte die Wohnräume. Beiden gelang anschließend mit Goldschmuck und Bargeld die Flucht, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war.

Die Täter werden als männlich, 50 Jahre alt, circa 180 cm groß und kräftig beschrieben. Getragen haben sie dunkle Kleidung. Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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