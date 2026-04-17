PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mehrere Fahrzeuge mit Graffiti besprüht +++ Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs

Wiesbaden (ots)

1. Mehrere Fahrzeuge mit Graffiti besprüht, Wiesbaden-Klarenthal, Klarenthaler Straße, Freitag, 17.04.2026, 00:20 Uhr - 00:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Freitag wurden in Wiesbaden mehrere Fahrzeuge durch Graffiti beschädigt.

Zwischen 00:20 Uhr und 00:25 Uhr besprühte eine bislang unbekannte männliche Person im Bereich der Klarenthaler Straße, des Kurt-Schumacher-Rings sowie der Blumenthalstraße mindestens acht geparkte Fahrzeuge mit Schriftzügen. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Dotzheimer Straße.

Ein Zeuge konnte den Täter als etwa 180 cm groß und männlich beschreiben. Er trug eine dunkle Schirmmütze, eine dunkle Kapuzenjacke, eine blaue Jeans sowie weiße Schuhe. Zudem führte er eine helle Tüte mit rotem Logo mit sich und war mit einem schwarz-weiß gestreiften Gegenstand vermummt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Trickdiebe in Wiesbaden unterwegs,

Wiesbaden-Biebrich, Drususstraße, Donnerstag, 16.04.2026, 11:20 Uhr - 11:40 Uhr

(kq)In Wiesbaden waren in den vergangenen Tagen Trickdiebe unterwegs.

Am Donnerstag wurde gegen 11:20 Uhr Uhr eine Seniorin in der Drususstraße von zwei unbekannten Männern vor ihrer Wohnungstür angesprochen. Diese gaben an, dass sie beauftragt wurden nach einem Wasserschaden zu schauen. Unter diesem Vorwand verschafften sich die Männer Zugang zur Wohnung der Frau. Während die Wiesbadenerin geschickt durch einen der beiden Männer abgelenkt wurde, bewegte sich der Komplize unbemerkt in der Wohnung und durchsuchte die Wohnräume. Beiden gelang anschließend mit Goldschmuck und Bargeld die Flucht, bevor die Rentnerin merkte, dass sie bestohlen worden war.

Die Täter werden als männlich, 50 Jahre alt, circa 180 cm groß und kräftig beschrieben. Getragen haben sie dunkle Kleidung. Die Polizei warnt davor, angebliche Handwerker in die Wohnung zu lassen, wenn nicht bekannt ist, dass diese angefordert wurden. Auch bei vermeintlichen Schadensfällen, wie Wasserrohrbrüchen, sollte zuerst bei der Hausverwaltung, dem Hausmeister oder den Stadtwerken nachgefragt werden, ob die Behauptung der Wahrheit entspricht. Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit! Ein berechtigter Handwerker wird für Nachfragen stets Verständnis haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Weitere Meldungen: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 11:39

    POL-WI: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Wiesbaden

    Wiesbaden (ots) - Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Wiesbaden, Wiesbaden, (kq)Die gestern veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden. Rückfragen ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 15:19

    POL-WI: Reifen zerstochen +++ Auto gestohlen +++ Einbrüche

    Wiesbaden (ots) - 1. Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen, Wiesbaden-Kostheim, Kiefernstraße, Montag, 13.04.2026, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2026, 20:00 Uhr (kq)Eine unbekannte Person hat im Zeitraum von Montag bis Mittwoch Wiesbaden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Hierzu betrat die Täterin oder der Täter einen Parkplatz in der Kiefernstraße unterhalb der August-Lutz-Brücke und stach in die Autoreifen von ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 14:40

    POL-WI: Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt +++ Graffitis gesprüht +++ Einbruch

    Wiesbaden (ots) - 1. Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt, Wiesbaden-Schierstein, Hafenstraße, Dienstag, 14.04.2026, 22:10 Uhr (kq)Am vergangenen Dienstag wurde ein Mann in Wiesbaden bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt. Am Dienstag gegen 22:10 Uhr wurde ein 22-jähriger Wiesbadener in der Hafenstraße von zwei unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren