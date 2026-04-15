Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt +++ Graffitis gesprüht +++ Einbruch

Wiesbaden (ots)

1. Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt, Wiesbaden-Schierstein, Hafenstraße, Dienstag, 14.04.2026, 22:10 Uhr

(kq)Am vergangenen Dienstag wurde ein Mann in Wiesbaden bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt.

Am Dienstag gegen 22:10 Uhr wurde ein 22-jähriger Wiesbadener in der Hafenstraße von zwei unbekannten Personen angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs eskalierte die Situation und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei bedrohten die beiden Täter den Wiesbadener unter Vorhalt eines Messers. Im weiteren Verlauf hielten die Täter dem 22-Jährigen ein Messer an den Hals, wodurch dieser Rötungen im Halsbereich erlitt. Zudem wurde der Wiesbadener durch das Messer an den Händen leicht verletzt. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung.

Die beiden Täter werden als männlich, jeweils etwa 185 cm groß und bärtig beschrieben. Einer der Täter war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Nike-Weste, während der zweite Täter einen dunklen Kapuzenpullover trug.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Graffitis gesprüht,

Wiesbaden-Mitte, Oranienstraße, Montag, 13.04.2026, 15:30 Uhr - Dienstag, 14.04.2026, 07:20 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es in Wiesbaden zu Farbschmierereien.

Im Zeitraum von Montag bis Dienstag verunstalteten Unbekannte die Fassade eines Mehrfamilienhauses sowie die Fassade und die Sonnenschutzpaneele einer Schule in der Oranienstraße mit Graffiti. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Kindertagesstätte,

Wiesbaden-Sonnenberg, König-Adolf-Straße, Mittwoch, 15.04.2026, 01:20 Uhr

(kq)In Wiesbaden kam es in der vergangenen Nacht in der König-Adolf-Straße zu einem Einbruch in eine Kindertagesstätte.

Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster am Dach des Gebäudes Zugang in das Innere. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flüchteten in unbekannte Richtung. Aktuell ist noch nicht bekannt, ob Gegenstände entwendetet wurden. Durch einen Zeugen konnten die drei Einbrecher als dunkel gekleidet beschrieben werden.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

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