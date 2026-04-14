Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Katalysator gestohlen +++ Einbruch in einen Lagerraum

Wiesbaden (ots)

1. Katalysator gestohlen,

Wiesbaden-Biebrich, Erich-Ollenhauer-Straße, Sonntag, 05.04.2026, 18:30 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 11:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Wiesbaden-Biebrich der Katalysator eines Autos gestohlen. Unbekannte Täter sägten zwischen 18:30 Uhr und 11:30 Uhr den Katalysator eines grauen Mercedes in der Erich-Ollenhauer-Straße ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

2. Einbruch in einen Lagerraum,

Wiesbaden-Mitte, Schwalbacher Straße, Sonntag, 12.04.2026, 19:30 Uhr bis Montag, 13.04.2026, 14:30 Uhr

(lr) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Wiesbaden-Mitte zu einem Einbruch in einen Lagerraum. Unbekannte Täter betraten auf unbekannte Art und Weise zwischen 19:30 Uhr und 14:30 Uhr den Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Schwalbacher Straße. Dort hebelten sie das Schloss zu einem Lagerraum auf und entwendeten Lebensmittel. Anschließend machten sich die Einbrecher in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

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