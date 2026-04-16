Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Reifen zerstochen +++ Auto gestohlen +++ Einbrüche

Wiesbaden (ots)

1. Reifen von mehreren Fahrzeugen zerstochen, Wiesbaden-Kostheim, Kiefernstraße, Montag, 13.04.2026, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 15.04.2026, 20:00 Uhr

(kq)Eine unbekannte Person hat im Zeitraum von Montag bis Mittwoch Wiesbaden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Hierzu betrat die Täterin oder der Täter einen Parkplatz in der Kiefernstraße unterhalb der August-Lutz-Brücke und stach in die Autoreifen von mindestens drei dort geparkten Fahrzeugen ein. Im Anschluss flüchtete die Person und hinterließ Schäden in Summe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Hochwertiges Auto gestohlen,

Wiesbaden-Sonnenberg, Irmengardstraße, Mittwoch, 15.04.2026, 03:30 Uhr

(kq)In der Nacht zum Mittwoch ist in der Irmengardstraße ein hochwertiger Pkw gestohlen worden. Der schwarze Mercedes G 63 AMG, an dem zuletzt die Kennzeichen "WI-MN 123" angebracht waren, ist am Mittwoch gegen 03:30 Uhr durch zwei unbekannte Personen entwendet worden. Die Tat konnte von einer Videokamera aufgezeichnet werden.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden-Breckenheim, Alte Dorfstraße, Dienstag, 31.03.2026 bis Mittwoch, 15.04.2026

(lr) Im Zeitraum von Dienstag, 31.03.2026, bis Mittwoch, 15.04.2026, wurde in ein Einfamilienhaus in Wiesbaden-Breckenheim eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Eingangstür Zugang zu dem Haus in der Straße "Alte Dorfstraße". Anschließend durchsuchten sie jegliche Räumlichkeiten und flüchteten unerkannt. Aktuell ist nicht bekannt, ob Gegenstände entwendet wurden.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Einbruch in Mehrfamilienhaus,

Geschwister-Scholl-Straße, Wiesbaden, Mittwoch, 15.04.2026, 13:45 Uhr bis 15:00 Uhr

(lr) Am Mittwoch wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden eingebrochen. Unbekannte verschafften sich auf unbekannte Art und Weise zwischen 13:45 Uhr und 15:00 Uhr Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße. Anschließend hebelten die Einbrecher gewaltvoll die Wohnungstür auf. Daraufhin durchsuchten sie die Wohnung und entwendeten Bargeld. Durch eine aufmerksame Nachbarin kann eine verdächtige Person wie folgt beschrieben werden: Er ist männlich, circa 185cm groß und zwischen 28 und 34 Jahre alt. Zudem hat er schwarze kurze Haare. Zur Tatzeit trug er eine lange schwarze Hose, eine schwarze Jacke und einen Rucksack.

Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

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