Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Wiesbaden, Wiesbaden,

(kq)Die gestern veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

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