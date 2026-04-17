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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Rücknahme einer Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Wiesbaden, Wiesbaden,

(kq)Die gestern veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 13-Jährigen aus Wiesbaden wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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