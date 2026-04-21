Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Brand in Gewerbegebäude +++ Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Wiesbaden (ots)

1. Brand in Gewerbegebäude,

Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Montag, 20.04.2026, 04:35 Uhr

(kq)Am frühen Montagmorgen kam es in Wiesbaden zu einem Brand in einem Gewerbegebäude in der Äppelallee. Durch das Feuer sowie die anschließenden Löscharbeiten entstand erheblicher Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt, Wiesbaden-Südost, Gustav-Stresemann-Ring, Dienstag, 21.04.2026, 06:40 Uhr

(kq)Am Dienstagmorgen kam es im Gebäude des Statistischen Bundesamtes am Gustav-Stresemann-Ring in Wiesbaden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Beschäftigten. Gegen 06:40 Uhr verletzte ein 32-jähriger Mann seine 31-jährige Kollegin mit einem Messer. Die 31-Jährige wurde umgehend medizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat die Tat als versuchten Totschlag eingestuft. Die Ermittlungen hierzu wurden von der Kriminalpolizei Wiesbaden übernommen.

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