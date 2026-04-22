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Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Keine presserelevanten Sachverhalte

Wiesbaden (ots)

Keine presserelevanten Sachverhalte,

Wiesbaden, Mittwoch, 22.04.2026

(kq)Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Telefon: (0611) 345-1042 / 1041 / 1043
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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