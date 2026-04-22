Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen
POL-WI: Keine presserelevanten Sachverhalte
Wiesbaden (ots)
Keine presserelevanten Sachverhalte,
Wiesbaden, Mittwoch, 22.04.2026
(kq)Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden liegen heute keine presserelevanten Sachverhalte vor.
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