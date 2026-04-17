Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall zwischen Streifenwagen und Rollerfahrer

Delbrück-Boke (ots)

(ivdh) Am Freitagnachmittag, 17. April gegen 15:45 Uhr verletzte sich ein 64-Jähriger Rollerfahrer bei einer Kollision mit einem Streifenwagen auf der Boker Straße in Delbrück-Boke. Der Unfall wird momentan durch das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Paderborner Polizei aufgenommen.

Ein 27-Jähriger Polizeibeamte und die Beifahrerin fuhren mit dem Streifenwagen auf der Boker Straße in Richtung Thüle. In Höhe der Einmündung Heitwinkel wendete der Fahrer das Auto, weil die Beamten anlassbezogen ein Auto kontrollieren wollten. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte der Streifenwagen mit dem Rollerfahrer, der hinter dem Streifenwagen fuhr. Der 64-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich schwer, Lebensgefahr bestand nicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt.

Zur Schadenshöhe der Fahrzeuge liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Während der Unfallaufnahme durch das Verkehrsunfallteam bleibt die Boker Straße gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

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