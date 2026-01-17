Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Verweigerung der Personalien

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagabend, 16.01.2026, kam es gegen 21:00 Uhr in Gelsenkirchen Ückendorf in Höhe des Cafe del Sol zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen der Unfallaufnahme sollten Zeugen festgestellt und befragt werden. Da eine 44jährige Gelsenkirchenerin die Befragung anderer Zeugen störte und ungefragt deren Aussagen korrigierte, wurde sie darauf hingewiesen, zu warten. Die 44jährige Zeugin gab an, keine Aussage zur Sache und ihren Personalien machen zu wollen und machte Anstalten, sich zu entfernen. Sie wurde daran gehindert und darauf hingewiesen, dass sie Zeugin eines Strafverfahrens sei und zumindest Angaben zu ihrer Person machen müsse. Erforderlichenfalls dürfe die Polizei sie zur Aufklärung von Straftaten nach Ausweispapieren durchsuchen. Trotz Belehrung blieb die Gelsenkirchenerin unkooperativ und uneinsichtig. Entgegen der Aufforderung, während der Durchsuchungsmaßnahme nicht zu rauchen, holte sie ihre Zigaretten und Feuerzeug hervor. Die Beamten nahmen ihr diese weg, ergriffen ihre Arme und begannen, ihre Kleidung zu durchsuchen. Die 44jährige wurde zunehmend aggressiver und schrie in Richtung der der nun zahlreich umherstehenden Personen, dass die Beamten sie verletzen würden. Zudem forderte sie die Personen auf, die Maßnahmen der Polizei zu filmen. Sie versuchte nun gewaltsam, sich aus dem Griff der Beamten zu befreien, so dass sie nun mit der Handfessel fixiert werden musste. Ausweispapiere konnten nicht aufgefunden werden. Die Dame beruhigte sich zunehmend und wies sich nun zweifelsfrei mit einem digitalen Ausweis aus. Die Handfesseln konnten abgenommen werden und nach Belehrung machte sie zudem Angaben zum Sachverhalt. Für die Dauer der weiteren Unfallaufnahme erhielt sie einen Platzverweis, welchem sie auch nachkam. Es wurde niemand verletzt.

