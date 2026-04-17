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Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich - Polizei sucht E-Scooter-Fahrer und Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Unfall mit Flucht im Kreuzungsbereich der Detmolder Straße mit der Hermannstraße in Paderborn, sucht die Polizei den mutmaßlich verunfallten Fahrer eines E-Scooters sowie weitere Zeugen des Unfallgeschehens.

Ein 68-jähriger Fahrer eines Dacia Logan war am Donnerstagnachmittag, 16. April, gegen 15.40 Uhr auf der Detmolder Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Als er nach rechts in die Hermannstraße abbog, nahm er ein Rumpeln an seinem Auto wahr. Wahrscheinlich hatte er einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer übersehen, der auf dem an die Detmolder Straße angrenzenden Radweg verbotswidrig stadtauswärts fuhr.

Der Autofahrer hielt rechts an und stieg aus, doch der E-Scooter-Fahrer hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um das Geschehen zu kümmern. Ob er bei dem Zusammenstoß zu Fall kam und sich verletzt hatte, ist unklar.

Laut Zeugenaussagen soll der E-Scooter-Fahrer zwischen 10 und 15 Jahren alt und zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein. Zur Unfallzeit habe er eine schwarze Jogginghose und ein blau-weißes Trikot getragen. Der E-Scooter soll schwarz gewesen sein.

Die Polizei bittet den E-Scooter-Fahrer beziehungsweise dessen Angehörige, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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