FW-OB: Verkehrsunfall auf der BAB 42

Oberhausen (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag ist es auf der Bundesautobahn 42 in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort kurz hinter dem Autobahnkreuz Oberhausen-Zentrum zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW gekommen. Hierbei wurde eine Person schwer verletzt. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte der Feuerwehr Oberhausen wurden die Unfallbeteiligten bereits von zwei Mitarbeitern eines Sanitätsdienstes, welche zufällig an der Unfallstelle vorbeigefahren sind, betreut und erstversorgt. Beide Helfer unterstützen auch im weiteren Verlauf des Einsatzes die Kräfte der Feuerwehr Oberhausen an der Einsatzstelle. Feuerwehr und Rettungsdienst sicherten die Unfallstelle ab und retteten die schwerverletzte Person aus dem Unfallfahrzeug - sie wurde anschließend in ein Oberhausener Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurden zwei Fahrspuren der BAB 42 gesperrt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei zur Ermittlung der Unfallursache übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Oberhausen
Telefon: 0208 8585-1
E-Mail: feuerwehrleitstelle@oberhausen.de

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

