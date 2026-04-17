Polizei Paderborn

POL-PB: Betrug über Messender-Dienst - 83-Jähriger überweist vierstellige Summe

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Ein 83-jähriger Mann aus dem Kreis Paderborn ist am Mittwochabend, 15. April, Opfer eines WhatsApp-Betrugs geworden.

Der Senior erhielt gegen 21.20 Uhr eine Nachricht von seinem angeblichen Enkel. Im Text stand, dass der vermeintliche Angehörige eine neue Handynummer habe und daher nun eine dringende Rechnung nicht überweisen könne. Der 83-Jährige schöpfte keinen Verdacht, reagierte auf die Nachricht und überwies dem Messenger-Dienst-Betrüger schließlich eine niedrige vierstellige Summe auf ein Konto. Erst am nächsten Morgen fiel der Betrug auf und der Senior erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei Paderborn warnt bereits seit einiger Zeit vor dem Betrug am Telefon sowie über Messenger-Dienste und hat dazu die Kampagne "Geschockt am Telefon? Auflegen!" aufgesetzt. Betroffene, die eine WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt erhalten, dass ein Angehöriger eine neue Telefonnummer habe, sollten sofort misstrauisch sein und zunächst versuchen, den Angehörigen auf andere Art und Weise zu erreichen. Dies geht zum Beispiel über einen Telefonanruf über die bislang bekannten Erreichbarkeiten. Oftmals handelt es sich bei den Nachrichten zu einer neuen Nummer in Verbindung mit einer dringenden Geldforderung um einen Betrug.

Dazu rät die Polizei Angehörigen, regelmäßig mit älteren Familienmitgliedern über den Betrug am Telefon oder über Messenger-Dienste zu sprechend und davor zu warnen. Weitere Informationen zu der Kampagne "Geschockt am Telefon? Auflegen!" sowie Warnflyer zum Ausdrucken gibt es auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/geschockt-am-telefon-auflegen

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