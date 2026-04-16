Polizei Paderborn

POL-PB: KORREKTUR zu Unfall im Kreuzungsbereich mit schwerverletztem Motorradfahrer

Paderborn (ots)

(mh) Die weiteren Ermittlungen zum Unfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer am Montagvormittag, 13. April, (s. Pressebericht: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6255016) haben ergeben, dass der 45-jährige Motorradfahrer doch über die nötige Fahrerlaubnis für das Motorrad verfügt.

Bei dem Unfall im Kreuzungsbereich der Straßen Stedener Feld und Am Hoppenhof in Paderborn war der Motorradfahrer von dem Fahrer eines abbiegenden Peugeot 308 erfasst worden.

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