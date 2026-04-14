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Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit schwerverletztem Motorradfahrer

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Straßen Stedener Feld und Am Hoppenhof in Paderborn, hat sich am Montagvormittag, 13. April, ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Ein 62-Jähriger bog gegen 11.40 Uhr mit einem Peugeot 308 von der Wilfried-Finke-Allee kommend in Am Hoppenhof ab. Dabei übersah er den 45-jährigen Mann auf dem Motorrad, der vom Heinz-Nixdorf-Ring in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen und der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins für das Fahrzeug war. Auf ihn kommt nun eine entsprechende Strafanzeige zu. Der Peugeot und das Motorrad blieben fahrbereit. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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