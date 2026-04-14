POL-PB: Einbruch in ein Geschäft - Polizei sucht Zeugen
Paderborn (ots)
(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 11. April, 17.30 Uhr, und Montag, 13.April, 10.30 Uhr, in ein Geschäft an der Karl-Schurz-Straße in Paderborn eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Einbrecher beschädigte mehrere Türen, um in das Gebäude zu gelangen und um die Räume durchwühlen zu können. Er flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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