Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in eine Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Samstag, 11. April, 18.00 Uhr, und Montag, 13. April, 11.00 Uhr, in die Lagerhalle eines Unternehmens an der Straße Eschenweg in Paderborn-Sennelager eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte eine Außenwand, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte den Raum und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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