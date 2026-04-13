Polizei Paderborn

POL-PB: Schussabgaben bei Hochzeit im Schloßpark - Polizei ermittelt 23-Jährigen

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mh) Am Samstagmorgen, 10. April, gingen gegen 09.50 Uhr mehrere Anrufe bei der Polizei Paderborn ein. Bei einer Hochzeit im Schloßpark in Paderborn-Schloß Neuhaus soll es Schussabgaben gegeben haben.

Die eingesetzten Kräfte stellten vor dem dortigen Standesamt zunächst mehrere verbotswidrig geparkte Autos fest. Da die Schussabgaben in diesem Bereich erfolgt sein sollen, ermittelten die Beamtinnen und Beamten schließlich aus einer Gruppe von mehreren Hochzeitsgästen heraus einen 23-Jährigen. Der Tatverdächtige syrische Staatsbürger besitzt einen kleinen Waffenschein.

Auf den jungen Mann kommt nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen des Waffengesetz zu. Dazu wird seine Eignung für den Besitz eines Waffenscheins geprüft. Der Schein sowie die Schusswaffe und diverse Patronenhülsen wurden sichergestellt. Darüber hinaus sprach die Polizei insgesamt neun Verwarngelder gegen jene Autofahrer aus, die mit ihren Fahrzeugen verbotswidrig in den Schloßpark gefahren waren.

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