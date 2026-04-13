POL-PB: Mountainbikefahrer stürzt und verletzt sich schwer
Paderborn-Neuenbeken (ots)
(mh) Bei einem Alleinunfall im Paderborner Hochwald hat sich ein Mountainbikefahrer am Samstagnachmittag, 11. April, schwere Verletzungen zugezogen.
Der 63-Jährige war gemeinsam mit zwei weiteren Radfahrern gegen 14.00 Uhr in Richtung Dumberg unterwegs. Auf der Schotterstrecke kam der Mann, der einen Helm trug, aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Die Begleiter leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Ein Krankenwagen brachte den 63-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell