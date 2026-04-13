Polizei Paderborn

POL-PB: Mountainbikefahrer stürzt und verletzt sich schwer

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall im Paderborner Hochwald hat sich ein Mountainbikefahrer am Samstagnachmittag, 11. April, schwere Verletzungen zugezogen.

Der 63-Jährige war gemeinsam mit zwei weiteren Radfahrern gegen 14.00 Uhr in Richtung Dumberg unterwegs. Auf der Schotterstrecke kam der Mann, der einen Helm trug, aus ungeklärter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Die Begleiter leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Ein Krankenwagen brachte den 63-Jährigen in ein Paderborner Krankenhaus.

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