Polizei Paderborn

POL-PB: Sicher auf dem Weg zur Schule

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Lichtenau (ots)

(ivdh) Am Montag, 13. April starteten nach den Osterferien die Schulen wieder. Das Thema "Sicherer Schulweg" ist und bleibt aktuell. Polizeibeamte der Verkehrssicherheitsberatung und des Verkehrsdienstes der Polizei Paderborn waren zum Schulstart an der Grundschule in Lichtenau im Einsatz, um den Verkehr zu überwachen, auf Gefahrenstellen hinzuweisen, Tipps zu geben, aber auch um Verstöße zu ahnden. Dazu hatten die Polizeibeamten bereits vor den Ferien zwei Informationsbanner zur Schulwegsicherheit an Zäunen im Bereich der Grundschule angebracht.

"Erwachsene sollten mit gutem Beispiel voran gehen und den Kindern das Hineinwachsen in den Straßenverkehr erleichtern. Um Gefährdungen und Unfälle zu verhindern, müssen Verkehrsregeln eingehalten werden. Ganz besonders in der Nähe von Schulen und Kindergärten ist besondere Rücksicht geboten", erklärt Paul Soloducha aus der Verkehrsunfallprävention/Opferschutz der Direktion Verkehr bei der Polizei.

Zu dem gestrigen Einsatz zieht der Polizeihauptkommissar eine positive Bilanz. Viele Schüler und Schülerinnen erreichten die Schule zu Fuß, teilweise auch in Begleitung von Erwachsenen. Auch einige Schulbusse brachten Kinder zum Schulgelände. Nur wenige Autos fuhren durch die Kilianstraße, an der sich der Haupteingang der Grundschule befindet. Dort führten die Polizisten sechs Bürgergespräche über sogenannte "Elterntaxen", über die dortige zulässige Höchstgeschwindigkeit von zehn Kilometern pro Stunde und über das bestehende absolute Halteverbot.

An der Husener Straße, an der sich der Schulhof befindet, nahmen die Beamten Geschwindigkeitskontrollen vor. Insgesamt ahndeten sie vier Verstöße. Darunter befanden sich zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen und zwei Verwarngelder wegen überhöhter Geschwindigkeit.

Wer Kinder mit dem Auto zur Schule bringt, sollte möglichst etwas abgesetzt parkten und die Kinder dann zu Fuß zum Schulhof begleiten. Dadurch wird die Verkehrssituation entzerrt, was zu weniger Hektik und mehr Sicherheit führt. Alle Verkehrsteilnehmer sollten stets ein Vorbild sein und die Verkehrsregeln beachten. Dazu sollten Fehler von Kindern im Straßenverkehr stets einkalkuliert werden, denn Kinder nehmen Situationen anders wahr, als Erwachsene.

Im Jahr 2025 verunglückten neun Kinder bei Schulwegunfällen. Jedes verunglückte Kind ist eines zu viel. Daher ruft die Paderborner Polizei zu besonderer Rücksichtnahme im Straßenverkehr und vor allem in der Nähe von Schulen und Kindergärten auf, um junge Verkehrsteilnehmer zu schützen.

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