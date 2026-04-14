Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Lichentau-Henglarn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Dammstraße in Lichtenau-Henglarn hat sich am Montagnachmittag, 13. April, ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 70-jährige Fahrer bog mit einem Motorrad der Marke BMW gegen 14.40 Uhr vom Gelände einer Tankstelle aus in Fahrtrichtung Atteln auf die Straße ab. Dabei übersah er einen LKW, mit dem ein 60-Jähriger ebenfalls in Richtung Atteln fuhr und stieß seitlich mit diesem zusammen.

Der Motorradfahrer kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

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