Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Sexuelle Handlung im Hauptbahnhof Nürnberg

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Am Dienstag (31. März 2026) kam es im Hauptbahnhof Nürnberg zu einem Vorfall mit sexuellem Bezug. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein 41-jähriger Mann zwischen 06:10 Uhr und 06:20 Uhr an der östlichen Sitzgruppe im Zwischengeschoss aufgehalten und sexuelle Handlung an sich vorgenommen.

Eine bislang unbekannte weibliche Person wurde auf das Geschehen aufmerksam und suchte im Anschluss Hilfe bei der DB-Information in der Mittelhalle des HauptbahnhofeDie DB alarmierte sofort die Bundespolizei?

Heute Morgen (2. März 2026) konnte der deutsche Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg im Nürnberger Hauptbahnhof angetroffen und identifiziert werden.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen.

Die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell