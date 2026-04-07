Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Sexuelle Handlung im Hauptbahnhof Nürnberg
Nürnberg (ots)
Nürnberg - Am Dienstag (31. März 2026) kam es im Hauptbahnhof Nürnberg zu einem Vorfall mit sexuellem Bezug. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein 41-jähriger Mann zwischen 06:10 Uhr und 06:20 Uhr an der östlichen Sitzgruppe im Zwischengeschoss aufgehalten und sexuelle Handlung an sich vorgenommen.
Eine bislang unbekannte weibliche Person wurde auf das Geschehen aufmerksam und suchte im Anschluss Hilfe bei der DB-Information in der Mittelhalle des HauptbahnhofeDie DB alarmierte sofort die Bundespolizei?
Heute Morgen (2. März 2026) konnte der deutsche Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg im Nürnberger Hauptbahnhof angetroffen und identifiziert werden.
Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts exhibitionistischer Handlungen.
Die bislang unbekannte Zeugin sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Nürnberg zu melden.
Rückfragen bitte an:
Fridolin Schürer
Bundespolizeiinspektion Nürnberg
Bahnhofsplatz 6 - 90443 Nürnberg
Telefon: 0911 205551-105
E-Mail: bpoli.nuernberg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg mit Ihren circa 250
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist mit 16.082 qkm die flächenmäßig
größte Bundespolizeiinspektion in Bayern. Sie betreut mehr als 1.820
Bahnkilometer mit 306 Bahnhöfen und Haltepunkten. Ihr
bahnpolizeilicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich vom Landkreis
Forchheim im Nordosten bis zum Landkreis Neu-Ulm im Südwesten und
umfasst auch die Schnellfahrstrecke Nürnberg - Ingolstadt. Ihr
gehören die Bundespolizeireviere in Augsburg, Ansbach und Ingolstadt
an.
Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat die Aufgabe, auf dem Gebiet
der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes Gefahren für die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren, die den Benutzern,
den Anlagen oder dem Betrieb der Bahn drohen oder beim Betrieb der
Bahn entstehen oder von den Bahnanlagen ausgehen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
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