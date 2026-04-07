Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei rettet 88-jährigen Deutschen aus lebensgefährlichem Gleisbereich am Bahnhof Schwabach

Nürnberg (ots)

Schwabach - Die Bundespolizei hat am Samstagabend (4. April) einen 88-jährigen, sicher aus dem Gleisbereich vor dem Bahnhof Schwabach gerettet.

Gegen 23 Uhr geriet der Senior in die Gleisanlagen und verlor dort vollständig die Orientierung. Ein aufmerksamer Triebfahrzeugführer bemerkte den hilflosen Mannund alarmierte umgehend die Bundespolizei. Nach circa 15 Minuten wurde der Mann liegend und stark orientierungslos auf einem Gleis entdeckt.

Die Beamten leisteten unverzüglich Erste Hilfe, brachten den Senior sicher aus dem Gefahrenbereich und übergaben ihn der örtlichen Polizeiinspektion. Anschließend wurde der vermutlich demente Mann in sein Pflegeheim zurückgebracht.

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