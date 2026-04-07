Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Pfefferspray-Angriff am Hauptbahnhof nach Streit

Nürnberg (ots)

Nürnberg - Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Nürnberg wurde am Montagabend (06.04.2026) auf einen lautstarken Streit zwischen drei Personen aufmerksam und hat unverzüglich eingegriffen.

Eine 15-jährige syrische Staatsangehörige sprühte einer 27-Jährigen Syrerin Pfefferspray ins Gesicht.

Die Person erlitt starke Reizungen der Augen und Atemwege. Die Bundespolizei alarmierte den Rettungsdienst, der die Geschädigte vor Ort medizinisch versorgte.

Durch eine zeitnahe Videoauswertung konnte eine bis dato unbekannte Person ermittelt werden, die der 15-Jährigen das Pfefferspray unmittelbar vor der Tat übergeben hatte.

Die Identität dieser Person ist derzeit noch unbekannt.

Gegen die 15-jährige Tatverdächtige und die unbekannte Person wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Die 15-jährige Jugendliche war der Bundespolizei bereits bekannt. Sie war im Jahr 2025 bereits wegen gefährlicher Körperverletzung polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Ermittlungen dauern an.

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