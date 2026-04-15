Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer überrollt Fußgänger

Büren (ots)

(mn) Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Mittwochnachmittag. Am 15.04.2026 um 16:50 Uhr befuhr ein 77 jähriger Radfahrer mit seinem Fahrrad die abschüssige Straße Am Wassergraben in Fahrtrichtung Mühlenstraße auf dem dortigen gemischten Rad- und Fußweg. Zur gleichen Zeit ging ein 65 jähriger Fußgänger die Straße in gleicher Richtung. Offenbar übersah der 77 jährige, welcher keinen Fahrradhelm trug, den Fußgänger und fuhr auf diesen von hinten auf. Anschließend überrollte er mit seinem Rad den Fußgänger. Beide Personen stürzten und erlitten Kopfverletzungen. Diese waren so schwer, dass sie mittels Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht wurden. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.

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