Polizei Paderborn

POL-PB: "Coffee with a Cop" - Lust auf einen Kaffee mit der Polizei?

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Kreis Paderborn (ots)

(mh) - Kaffee ist für viele Menschen das Getränk schlechthin. Aber was wäre der Genuss ohne interessante Gesprächspartner? Vor dem Rathaus in Paderborn gibt es am Montag, 20. April, beides. Denn die Polizei Paderborn lädt von 09.30 Uhr bis 15.30 Uhr zum gemeinsamen Kaffee trinken ein.

Ziel ist, dass Interessierte in entspannter Atmosphäre mit Polizistinnen und Polizisten aus allen Bereichen der Behörde ins Gespräch kommen. Als besonderen Gast erwartet die Polizei gegen 14.00 Uhr NRW-Innenminister Herbert Reul.

Ausgeschenkt wird der Kaffee an einem speziell dafür umgebauten Oldtimer-Truck. Wer das braune Heißgetränkt nicht mag, ist trotzdem eingeladen stehenzubleiben und zum Beispiel einen Tee, Kakao oder einen Milchschaum mit den Beamtinnen und Beamten in Uniform zu trinken.

"Egal welche Themen den Bürgerinnen und Bürgern auf dem Herzen liegen, ob es nur eine einfache Frage oder ein Hinweis ist, eine Sorge oder vielleicht sogar der Berufswunsch, wir sind ansprechbar und freuen uns auf den Austausch", so Landrat und Behördenleiter Christoph Rüther.

Das Konzept hinter "Coffee with a Cop" ist nicht neu. Die ursprüngliche Idee dazu stammt aus den USA. Dort bieten "Cops" schon seit einigen Jahren Bürgern regelmäßig einen Kaffee an, um ins Gespräch zu kommen. In NRW gehört die Veranstaltung zur Kampagne "NRW zeigt Respekt!". Ziel ist, ein gemeinsames Zeichen für Respekt gegenüber Einsatzkräften zu setzen. Auch die Polizei Paderborn hat die Veranstaltung in der Vergangenheit bereits einmal mit Erfolg durchgeführt.

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