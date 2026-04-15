Polizei Paderborn

POL-PB: Vorsätzliche Brandstiftung in leerstehendem Gebäude - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Sennelager (ots)

(mh) Vorsätzliche Brandstiftung ist wahrscheinlich der Auslöser für einen Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Straße Am Heilandsfrieden in Paderborn-Sennelager am Dienstagabend, 14. April. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Zeuge hatte gegen 17.40 Uhr eine Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss des Gebäudes festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Des Weiteren gab er an, dass zwei Jugendliche auf einem E-Roller kurz zuvor aus Richtung des Gebäudes geflüchtet sein sollen. Sie seien dunkel gekleidet gewesen und hätte schwarze, lockige Haare getragen. Durch das Feuer wurde das Gebäude im ersten und zweiten Obergeschoss sowie im Dachstuhl erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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