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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in einen Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Bad Wünnenberg-Haaren (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben zwischen Montag, 13. April, 17.00 Uhr, und Dienstag, 14. April, 07.00 Uhr, einen Baucontainer an der Straße Hirschweg in Bad Wünnenberg-Haaren aufgebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher beschädigten eine Tür, um in den Container zu gelangen. Sie durchwühlten die Räumlichkeit und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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