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Polizei Paderborn

POL-PB: Vorsätzliche Brandstiftung mutmaßlich Auslöser für Feuer - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten (ots)

(mh) Vorsätzliche Brandstiftung ist wahrscheinlich der Auslöser eines Feuers an der Marktstraße in Salzkotten. Davon gehen Brandermittler aus. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Zeuge hatte gegen 05:20 Uhr vier brennende Mülltonnen in unmittelbarer Nähe eines Hauses entdeckt und eine Anwohnerin informiert. Als die Feuerwehr eintraf waren die Flammen bereits auf eine angrenzende Garage und einen davor geparkten Skoda übergegangen.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand zeitnah löschen, trotzdem wurden die Mülltonnen komplett zerstört. Das Gebäude und das Auto wurden beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

Da die Brandermittler der Polizei Paderborn von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgehen, werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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