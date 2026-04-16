Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer verletzt sich bei Alleinunfall

Paderborn-Sande (ots)

(ivdh) Am Mittwoch, 15. April gegen 07.00 Uhr verletzte sich ein 27-Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B64 in Paderborn-Sande schwer.

Der Fahrer bog auf einer 600er Honda von der Sunderkampstraße nach rechts auf die Münsterstraße in Richtung Delbrück ab. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Krad zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Durch einen Rettungswagen wurde er in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

An dem zweirädrigen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro.

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