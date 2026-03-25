Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Aufbruch eines Automaten in einer SB-Waschanlage

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, dem 24.03. 11:00 Uhr, bis Mittwoch, dem 25.03. 07:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl zum Nachteil einer Selbstwaschanlage an der Cloppenburger Straße.

Bislang unbekannte Täter brachen einen Verkaufsautomaten, an dem Waschmarken gekauft werden können, auf und entwendeten einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441/7904115 zu melden. (349630)

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