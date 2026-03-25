Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Dieseldiebstahl auf einem Autobahnparkplatz

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Montag, dem 23.03., auf Dienstag, den 24.03., kam es zu einem Diebstahl von etwa 400 Litern Diesel aus einem Lkw, der auf dem Autobahnparkplatz Wechloy an der Autobahn 28 geparkt war. Zwischen 21:30 Uhr und 06:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter den Tank des Fahrzeugs auf und entwendeten den Kraftstoff. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402-9330 zu melden. (343815)

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