PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Dieseldiebstahl auf einem Autobahnparkplatz

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Montag, dem 23.03., auf Dienstag, den 24.03., kam es zu einem Diebstahl von etwa 400 Litern Diesel aus einem Lkw, der auf dem Autobahnparkplatz Wechloy an der Autobahn 28 geparkt war. Zwischen 21:30 Uhr und 06:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter den Tank des Fahrzeugs auf und entwendeten den Kraftstoff. Der entstandene Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402-9330 zu melden. (343815)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 09:22

    POL-OL: Mehrere Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigt

    Oldenburg (ots) - In der Nacht von Sonntag, dem 22.03., auf Montag den 23.03., kam es ungefähr in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu bislang 15 Beschädigungen von Außenspiegeln an Fahrzeugen, die in der Friesen- und Widukindstraße geparkt waren. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen und etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441-7904115 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren