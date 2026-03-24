Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Rastede im Ortsteil Hahn-Lehmden - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Sonntag, dem 22.03. 12:00 Uhr, bis Montag, dem 23.03. 12:30 Uhr, kam es in Rastede in dem Ortsteil Hahn-Lehmden in der Nähe des Sportplatzes zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus und durchsuchten daraufhin sämtliche Räume. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-9270 zu melden. (340244)

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