Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: PKW entzieht sich im Oldenburger Stadtgebiet durch Flucht einer Verkehrskontrolle

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 21.03., auf Sonntag, dem 22.03., gegen 02:00 Uhr entzog sich ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit einer polizeilichen Kontrolle.

Kurz zuvor wurde der Polizei gemeldet, dass der 15- jährige Fahrer des VW Tiguan ohne Führerschein durch das Oldenburger Stadtgebiet fahren soll. Im Rahmen der Streife konnte das Fahrzeug auf der Ammerländer Heerstraße mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt werden. Die Anhalte-Signale des Streifenwagens wurden missachtet und das Fahrzeug floh mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei, wobei der Pkw auch vor einer roten Ampel nicht verlangsamt wurde. Das Fahrzeug wurde daraufhin aus den Augen verloren, konnte jedoch im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen geparkt aufgefunden werden.

Im unmittelbaren Nahbereich konnten zwei 15-jährige Tatverdächtige festgestellt und für weitere polizeiliche Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht werden. Im Rahmen der Maßnahmen erhärtete sich der Tatverdacht gegen einen dritten 15-Jährigen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden.

Die Polizei sucht insbesondere andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Flucht möglicherweise gefährdet wurden. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden unter der Rufnummer 0441-7904115 entgegengenommen. (335158)

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