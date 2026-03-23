Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bad Zwischenahn - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Freitag, 15:30 Uhr, bis Samstag, 08:30 Uhr kam es in Bad Zwischenahn im Ortsteil Ohrwege zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu dem Wohnhaus, nachdem ein Eindringen über eine Terrassentür misslang. In dem Gebäude wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. Es konnte Diebesgut von geringem Wert entwendet werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-9270 zu melden. (332778)

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