Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der B 401 mit mehreren Verletzten

Oldenburg (ots)

Am 20.03.2026, gegen 14.40 Uhr, kam es in Edewecht auf der B401, zwischen Moslesfehn und Klein Scharrel zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 65-jährige Frau mit einem Pkw die B 401 aus Oldenburg kommend in Richtung Papenburg. Mit im Fahrzeug befand sich die 6-jährige Enkelin. Kurz vor der Einmündung Roter Steinweg gerät die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und es kommt zum Frontalzusammenstoß mit einem ihr entgegenkommenden Pkw. In dem Fahrzeug befanden sich drei Personen, davon ein 7-jähriges Kind. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die insges. drei Mitfahrer wurden schwer verletzt und im Anschluss an die medizinische Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Transport einen Kindes erfolgte per Rettungshubschrauber. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht für keinen Beteiligten Lebensgefahr. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die B 401 bis 17.20 Uhr weiträumig gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei Bad Zwischenahn zur Unfallursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

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