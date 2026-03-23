Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Gefährliche Körperverletzung mit Messer durch zwei unbekannte Täter - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Gestern am 22.03. kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bremer Heerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einem Messer.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befand sich das 50-jährige männliche Opfer gegen 16:30 Uhr auf dem Parkplatz, als er von zwei bislang unbekannten Personen angesprochen und nach Zigaretten gefragt wurde. Unmittelbar danach wurde das Opfer mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt stadtauswärts in Richtung der Paul-Maar-Schule. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (336480)

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