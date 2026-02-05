Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Raub statt Handyverkauf: Kleinanzeigen-Deal geht schief

Duisburg (ots)

Ein 23-Jähriger verabredete sich am Mittwochabend (4. Februar) über ein Kleinanzeigenportal an seiner Wohnanschrift an der Koopmannstraße mit einem vermeintlichen Käufer, der sich für sein angebotenes Handy interessierte. Gegen 18 Uhr erschienen ein 15-Jähriger an seiner Adresse, dem er das Handy überreichte. Statt das Handy wie vereinbart zu bezahlen, sprühte der 15-Jährige dem 23-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht und flüchtete samt Beute. Polizisten konnten den Jugendlichen zusammen mit einem 14-jährigen mutmaßlichen Komplizen in der Nähe fassen. Sie fanden das Pfefferspray, einen Schlagstock und das gestohlene Handy bei den beiden. Die beiden Jugendlichen müssen sich jetzt mit einer Anzeige wegen schweren Raubes auseinandersetzen. Der 23-Jährige kam zur Behandlung seiner Augenverletzungen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell