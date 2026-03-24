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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit zeitweiser Vollsperrung der Oldenburger Straße und drei verletzten Personen in Westerstede

Oldenburg (ots)

Gestern, am 23.03., kam es gegen 16:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit insgesamt drei verletzen Personen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 77-jähriger Fahrer aus Westerstede von der Oldenburger Straße vor dem herannahenden Verkehr in die Torsholter Hauptstraße einzubiegen. Dabei unterschätze er anscheinend die Geschwindigkeit einer aus Richtung Westerstede entgegenkommenden 73-jährigen aus der Gemeinde Edewecht, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Die 73-Jährige und ihr 77-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 77-jährige Fahrer aus Westerstede wurde leicht verletzt. Alle Personen wurden in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

An der Unfallstelle wurde aufgrund der umfangreichen Bergungsmaßnahmen über zweieinhalb Stunden eine Vollsperrung eingerichtet, die im abendlichen Berufsverkehr für Störungen sorgte. (341496)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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