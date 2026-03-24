Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Mehrere Außenspiegel von Fahrzeugen beschädigt
Oldenburg (ots)
In der Nacht von Sonntag, dem 22.03., auf Montag den 23.03., kam es ungefähr in der Zeit von 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr zu bislang 15 Beschädigungen von Außenspiegeln an Fahrzeugen, die in der Friesen- und Widukindstraße geparkt waren.
Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen und etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0441-7904115 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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Pressestelle
Richard Henke
Telefon: 0441/790-4004
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