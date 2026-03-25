Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B401 bei Edewecht - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, dem 25.03., gegen 06:00 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B401 zwischen Süddorf und Husbäke unter Beteiligung eines Pkw und eines Lkw.

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam ein 37-jähriger Mann aus Friesoythe aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und prallte frontal mit dem Lkw eines 41-jährigen Mannes aus Bremen, der aus Richtung Oldenburg kam, zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw in einen Straßengraben geschleudert, der Fahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Für die medizinische Erstversorgung war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße für sieben Stunden gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen. Zeugen des Unfalls oder Verkehrsteilnehmer, die etwas zur Beschaffenheit der Fahrbahn durch zum Beispiel Glätte oder Schlüpfrigkeit zur Unfallzeit sagen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403-9270 zu melden. (349106)

Bereits am 19.03.26 hat sich an der gleichen Stelle ein schwerer Verkehrsunfall mit verletzten Personen ereignet. Dazu wurde bereits berichtet: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6239530

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